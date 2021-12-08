Milli Savunma Bakanlığı, NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.

Paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği NEXUS ACE’nin görüntüleri de yer aldı.