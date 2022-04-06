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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “CHP Genel Başkanı’nın kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili söyledikleri tam bir yalandır”
Milli Savunma Bakanlığı'ndan mayın açıklaması!
MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."
Asayiş 06.04.2022, 13:54 06.04.2022, 14:09
MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."