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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Asayiş 15.08.2022, 12:44 15.08.2022, 13:19
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye'de üç toplantı yapıldığını belirtti.
MSB Twitter hesabından, teknik heyetin F-16 görüşmeleri için ABD'ye gittiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir.
F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."