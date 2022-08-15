Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye'de üç toplantı yapıldığını belirtti.

MSB Twitter hesabından, teknik heyetin F-16 görüşmeleri için ABD'ye gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."