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Moderna'dan tarih geldi! Omicron aşısı ne zaman çıkacak? Mevcut aşılar Omicron'a karşı etkili olacak mı?
Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.”
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.”
Asayiş 30.11.2021, 11:59
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.”