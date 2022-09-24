Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".
Asayiş 24.09.2022, 10:37
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".
Sayfalar Tümü