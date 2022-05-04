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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
Asayiş 04.05.2022, 14:53
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."