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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! '12 terörist etkisiz hâle getirildi'
Son dakika haberine göre, MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Asayiş 28.04.2022, 09:51 28.04.2022, 10:01
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."