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Prof. Dr. Kutluk: “Tütün mücadelesini daha iyi bir noktaya getirirsek akciğer kanserini Türkiye’den silmek neredeyse mümkün”
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.
Asayiş 03.02.2022, 13:37
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.