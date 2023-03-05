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Milli Savunma Bakanlığı: "Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 05.03.2023, 11:25
Milli Savunma Bakanlığı: "Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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