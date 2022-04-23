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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Asayiş 23.04.2022, 15:05
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.