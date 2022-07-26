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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zaman

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

Asayiş 26.07.2022, 08:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zaman

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

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