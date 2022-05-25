Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile dün ilk olarak Mardin’e, oradan Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümeni’ne gitti.