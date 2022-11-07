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Kooperatif yönetiminin iddialarını yalanlayan firma; “Karşılıklı davaların devam ettiği bir konuda kamuoyu yanlış yönlendiriliyor”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığından bir heyetin Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığından bir heyetin Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılıyor" dedi.
Asayiş 07.11.2022, 14:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığından bir heyetin Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılıyor" dedi.