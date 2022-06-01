Milli Savunma Bakanı Akar’dan F-16 tedariki açıklaması: "Müttefikimiz ABD’nin de bu konuda Türkiye’nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikine yönelik görüşmelerde olumlu havanın olduğunu belirterek, "Gerek Türkiye’ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda, gerekse ABD ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 111’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Bakanlık’taki kabulde konuşan Akar, kurulduğu günden bugüne kadar nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil milletinin daima gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 111’inci yılını kutladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini sağlayan en önemli unsurlardan birini hava kuvvetleri olarak nitelendiren Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasından terörle mücadele harekatına, Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerin savunulmasından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Dünyanın en eski, köklü unsurları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerinin çağına ayak uyduran önemli bir güç olduğunu belirten Bakan Akar, ABD’den tedarik süreci devam eden F-16 uçaklarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Blok 70 Viper’lerin tedariki ve diğer uçaklarımızın modernizasyonu için belli bir prosedür içinde çalışmalarımızı yaptık. Müttefikimiz ABD’nin de bu konuda Türkiye’nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Kolektif savunma ve birlikte çalışabilirlik bakımından bunun ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bununla ilgili gerek Türkiye’ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda, gerekse ABD ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur."

Bu konunun sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO’nun, Avrupa’nın da konusu olduğunu belirten Akar, "NATO’nun güçlü olması için üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir. Bu güç kavramı içinde de en önemli unsur hava unsuru. Bu hava unsurunun da mutlaka güçlenmesi lazım. Bunun da ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.