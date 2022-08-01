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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022’den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022’den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Asayiş 01.08.2022, 11:01 01.08.2022, 11:08
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022’den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022’den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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