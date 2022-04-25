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Eski Bakan Tüfenkci: ’Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak’’
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor."
Asayiş 25.04.2022, 10:05
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor."