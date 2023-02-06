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Milli Savunma Bakanı Akar: "Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.”

Milli Savunma Bakanı Akar: "Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.”

Asayiş 06.02.2023, 11:52
Milli Savunma Bakanı Akar: "Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.”

Milli Savunma Bakanı Akar: "Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.”

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