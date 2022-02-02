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Milli Savunma Bakanı Akar: “Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.”
Asayiş 02.02.2022, 10:15
Milli Savunma Bakanı Akar: “Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.”