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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Asayiş 03.12.2021, 17:49
Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."