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Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yol üzerindeki milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şüpheli tutuklandı.

Asayiş 29.07.2022, 14:05 29.07.2022, 14:16
Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı

Karakese Mahallesinde yol kenarındaki duvara belediye tarafından yerleştirilen, içinde Atatürk’ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve “Milli Mücadelede ilk kurşun 1918’de Dörtyol Karakese’de atılmıştır” yazısının yer aldığı duvar afişlerinin yırtılarak tahrip edildiği bilgisi alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmada olayı A.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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