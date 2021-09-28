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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi ’Haydar Varto’ kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hale
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi ’Haydar Varto’ kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi.
Asayiş 28.09.2021, 10:40