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Bayburt’ta ekim genel ticaret sistemine göre ihracat 4 bin dolar, ithalat 3 bin dolar olarak gerçekleşti
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.
Asayiş 30.11.2022, 09:34
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.