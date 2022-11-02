Milleyha Kuş Cenneti’nde yangın çıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Milleyha Kuş Cenneti çevresinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Samandağ ilçesinde 301 kuş türünün bulunduğu Milleyha Kuş Cenneti’nde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kepçe sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.