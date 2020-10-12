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Milletvekiline silahlı saldırı!
Şırnak’ta 22'nci Dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez'e, uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda kolundan yaralanan Bölünmez, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş 12.10.2020, 09:07
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası ve 22'nci dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kömür ocakları mevkiinde uzun namlulu silah ile yapılan saldırı sonucu kolunİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölünmez, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölünmez tedavisinin ardından güvenlik önlemleri altında taburcu edilirken polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.dan yaralandı
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