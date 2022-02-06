Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” denildi.