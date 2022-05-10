Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemileri ile A400M uçaklarının Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.