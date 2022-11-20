Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti.