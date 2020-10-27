Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başladı

Milli savunma Bakanlığı, Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı’nın başladığını bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, "Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında, millî unsurların katılımı ile icra edilecek olan Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı ilk günkü faaliyetleriyle başladı" denildi.