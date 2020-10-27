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Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başladı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, MİLLÎ ANADOLU ANKASI-2020 TATBİKATI'NIN BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ.

Asayiş 27.10.2020, 11:46
Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başladı

Milli savunma Bakanlığı, Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı’nın başladığını bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, "Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında, millî unsurların katılımı ile icra edilecek olan Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı ilk günkü faaliyetleriyle başladı" denildi.

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