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Milas’taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milas’taki Hava Meydan Komutanlığının yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağladığını bildirdi.

Asayiş 05.08.2021, 22:56
Milas’taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milas’taki Hava Meydan Komutanlığının yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Milas’taki Hava Meydan Komutanlığımız, tüm imkan ve kabiliyetleri ile bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor” ifadelerine yer verildi.
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