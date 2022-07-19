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Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Asayiş 19.07.2022, 17:17
Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kaplankaya mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

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