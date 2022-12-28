Milas’ta balık yem fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Gümüşdoğa Balık Yem Fabrikası’nda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Milas - Bodrum karayolu üzeri Koru Mahallesi’nde yer alan balık yem fabrikasında patlama meydana geldi. Üretim tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.