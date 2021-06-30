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Milas - Bodrum Havalimanı’nda yangın paniği

Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar bölümünde yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangında binanın büyük bir bölümü duman altında kaldı.

Asayiş 30.06.2021, 13:02
Milas - Bodrum Havalimanı’nda yangın paniği

Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar bölümünde yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangında binanın büyük bir bölümü duman altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü Heliport Sahasında kablolardan kaynaklı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra teknik personellerde müdahalede bulundu. Yangından dolayı sistemsel sıkıntıların yaşandığı havalimanında dış hatlarda uçuşlara ara verildi. Uçakların uygun olan havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Sistemdeki sıkıntıların giderilmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.
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