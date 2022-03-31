Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 20’ye yükseldi

Ukrayna’ya bağlı Mikolayiv’de Rus ordusunun 29 Mart’ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 20’ye yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 36. gününde devam ederken, 29 Mart’ta füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasında bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi’nden yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye yükseldiği bildirildi. Enkaz altından 19 cansız bedenin çıkarıldığı ve 1 yaralının da hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

İki gün önce vurulan valilik binasının bir kısmı yıkılmıştı.