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Midyat’ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Asayiş 15.05.2022, 10:34
MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli F.E., durdurularak otomobil içinde yapılan aramada 886 gram esrar ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan F.E., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.