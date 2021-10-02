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Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 646 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 02.10.2021, 10:10
Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 646 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Narkotik Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen F.T. yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde zulalanmış 2 adet ayrı poşet içinde, 646 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticaretinden işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi.

Vatandaşın huzur ve güveni için denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

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