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Midyat narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Asayiş 24.04.2021, 11:42
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Midyat narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Midyat Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yaptıkları çalışmalarda U.D, isimli şahısın ikametinde uyuşturucu madde bulundurup sattığı tespitinin yapılmasına müteakip operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda bahse konu şahısın tespit edildiği yerde yapılan aramada 510 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklenmiş hazır halde 3,27 gram bonzai maddesi 3.27 gram bonzai ve 14 adet lyrıca isimli sentetik hap ele geçirdi.

Yapılan aramadan sonra şüpheli şahıs U.D, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Kapalı ceza evine nakledildi.
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