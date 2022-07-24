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Midilli Adası’nda yangın

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda dün sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü.

Asayiş 24.07.2022, 15:22
Midilli Adası’nda yangın

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda dün sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü.

Midilli Adası’nda rüzgarın etkisiyle Virisa bölgesine yayılan yangının bazı yerleşim bölgelerine sıçraması ile bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölgedeki ev ve otellerde bulunan yaklaşık 600 kişi tahliye edilirken, havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına Yunan askeri birliklerinin de katıldığı belirtildi. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden de görülen yangını söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Batı Trakya bölgesinde Meriç Nehri kenarındaki Lira Barajı yakınlarında başlayan ve Dadia Ormanı Milli Parkı’na ulaşan yangının da henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

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