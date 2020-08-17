Midilli Adası’nda korkutan yangın

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda meydana gelen yangın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos sahillerinden görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Petra beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Petra beldesine feribot seferleri yapılıyordu. Bugün saat 14.20 sıralarında Midilli Adası’nın Petra kentinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle genişleyen yangının dumanları Assos sahillerinden görüldü.