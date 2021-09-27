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Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 16:53
Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzeri TOKİ Işıkları Kavşağı yakınlarına yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zübeyde İzci’ye (60), Esat Y., idaresindeki 02 FA 162 plakalı Mitsubishi marka midibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İzci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zübeyde İzci, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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