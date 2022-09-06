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Mıcır yüklü kamyon Mercedes’i hurdaya çevirdi
Sivas’ta kayan mıcır yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Asayiş 06.09.2022, 17:17
Sivas’ta kayan mıcır yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Eğriköprü Mahallesinde meydana geldi. Sivas Belediyesi’ne ait mıcır yüklü BMC marka 58 FB 771 plakalı kamyon kayarak tonlarca mıcırla birlikte yol üzerinde bulunan 58 FS765 plakalı Mercedes marka otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobil hurdaya döndü. Devrilen kamyon vinç yardımı ile güçlükle kaldırıldı. Olayda yaralanan olmadı.
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