Son Dakika
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Geçen seneki transfer döneminde 28 milyon Euro para harcanmış. Bu sene 26 milyon Euro para harcandı. Bu paraya 21 yaş altı transferler de dahil."
TBMM Başkanı Şentop: "Millet iradesini hedef alan bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz"
Mıcır yüklü hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 ölü
Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 12.09.2022, 14:49
Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu’nun Cide ilçesi Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda Münip Temel idaresindeki 37 ABN 914 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kamyonun 4 metre sürüklenerek durabildiği kazada, sürücü Mühip Temel yaralandı. Yaralanan sürücü Temel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
23
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü