Michigan Valisi Whitmer’ı kaçırma planı yapan grup üyesine 19 yıl 6 ay hapis

Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma ve devirme planı yapmakla suçlanan grup üyesi Barry Croft Jr. 235 ay (yaklaşık 19 yıl 6 ay) hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de Michigan Federal Yargıcı, geçen sene Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırmayı planlamakla suçlu bulunan grup üyesi Barry Croft Jr.’ı 235 ay (yaklaşık 19 yıl 6 ay) hapis cezasına çarptırdı. Savcılar, Barry Croft Jr.’ın 2020’de Vali Whitmer’ı evinden kaçırma planının bir parçası olduğunu ve hazırlık aşamasında patlama gerçekleştirme niyeti olduğunu söyledi.

Batı Michigan Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Jonker, Salı günü görülen mahkemede ise Vali Whitmer’ı kaçırmayı planlayan aşırı sağcı grubun lideri Adam Fox’u 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Savcılar, Fox’un ve Croft’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemiş, ancak ceza kararını açıklayan Yargıç Robert Jonker, müebbet hapis cezalarının olağandışı olduğunu söylemişti. Croft’un avukatı Joshua Blanchard da mahkemede Croft’un müebbet hapis değil, adil bir hapis cezası alması gerektiğini savunmuştu.

Ne olmuştu?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma planı yapan grubu engellemiş ve olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı. Croft Jr., grubun Vali Whitmer’ı kaçırma planlarında şarapnel dolu bir patlayıcıyı infilak ettirme denemesi yapmakla suçlu bulunmuştu. Geçtiğimiz Ağustos ayında grup lideri Adam Fox, mahkeme jürisi tarafından Whitmer’ı kaçırmak için komplo kurmaktan ve savcıların “ikinci bir Amerikan devrimini” ateşlemeyi amaçladığını söylediği bir planda kitle imha silahı kullanmak için komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu. Federal mahkemede birlikte yargılanan diğer 2 kişi ise, Nisan 2022’de suçsuz bulunmuştu. İş birliği yapan 2 tanık Ty Garbin ve Kaleb Franks, sırasıyla 2,5 ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer 3 kişi eyalet mahkemesinde birlikte yargılanmış ve Ekim 2022’de Wolverine Watchmen milislerinin üyeleri olarak komploda yardımcı roller oynamaktan hüküm giymişti. Söz konusu 3 kişi geçtiğimiz ay sırasıyla en az 10, 12 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.