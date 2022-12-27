Michigan Valisi Whitmer’ı kaçırma planı yapan grubun liderine 16 yıl hapis

Geçtiğimiz sene Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma ve devirme planı yapan grubun lideri, mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de geçtiğimiz sene ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma planı yapan bir grubu engellemiş, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı. Batı Michigan Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Jonker, Vali Whitmer’ı kaçırmayı planlayan aşırı sağcı grubun grubun lideri Adam Fox’u 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcılar, Fox’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Aynı duruşmada aynı suçlamalardan hüküm giyen grubun başka bir üyesi Barry Croft Jr. hakkında cezasının ise yarın açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Fox, jüri tarafından Whitmer’ı kaçırmak için komplo kurmaktan ve savcıların “ikinci bir Amerikan devrimini” ateşlemeyi amaçladığını söylediği bir planda kitle imha silahı kullanmak için komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Federal mahkemede onlarla birlikte yargılanan diğer iki kişi, Nisan 2022’de suçsuz bulunmuş, aynı jüri, Fox ve Croft için bir karara varamamıştı. İşbirliği yapan iki tanık Ty Garbin ve Kaleb Franks, sırasıyla 2,5 ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer 3 kişi eyalet mahkemesinde birlikte yargılanmış ve Ekim 2022’de Wolverine Watchmen milislerinin üyeleri olarak komploda yardımcı roller oynamaktan hüküm giymişti. Söz konusu 3 kişi geçtiğimiz ay sırasıyla en az 10, 12 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.