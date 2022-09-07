MHP’li Bulut, silahlı saldırı olayını değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP’li meclis üyesinin silahlı saldırıda yaralandığı olayla ilgili yaptığı açıklamasında "Olay tüm yönleriyle inceleniyor ve irdeleniyor. Bunun neticesine elbette ki yargının yapacağı soruşturmaya yönelik biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız" dedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in makam aracna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir, cam kırıkları nedeniyle hafif sıyrıklarla atlatırken MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay tabancandan çıkan mermi çekirdeği ile başından yaralandı. Yaşanan olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte Erbaa Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Ümay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Basın mensuplarına hastane bahçesinde açıklamalarda bulunan MHP’li Bulut, "Akşam saatlerinde hepimizi üzen bir haber aldık ve şu anda bu nedenle de Erbaa Devlet Hastanesindeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Özdemir Bey ve il genel meclisi üyemiz Ünal Ümay Bey maalesef bu akşam henüz aydınlatılamamış, menfur bir saldırının hedefi oldular. Belediye başkanımız çok şükür yara almadan bu saldırıdan kurtuldu. Şu anda aramızda birlikteyiz. Ünal Ümay Bey’in de operasyonu başhekimlerimizle görüştük başarılı bir şekilde geçmiş, endişe edeceğimiz bir durum yok. Şu an yoğun bakımda. Ancak vücudundan isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Başhekimimizin, doktorlarımızın bize vermiş olduğu bilgiler hiçbir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve elhamdülillah bu saldırıdan inşallah tez zamanda şifasını bularak kurtulmuş olacağı yönünde" dedi.

MHP’li Bulut, endişe edilecek bir durum olmadığını, olayın aydınlatılması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Olay tüm yönleriyle inceleniyor ve irdeleniyor. Bunun neticesine elbette ki yargının yapacağı soruşturmaya yönelik biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız. Şu anda bu konu üzerinde bir yorum yapmak, fikir yürütmek yahut da her köşe başında bu konuyu konuşmanın da dediğim gibi hiçbir faydası olmayacak. En sağlıklı olan birkaç gün içerisinde kolluk kuvvetlerimizin bu olayı aydınlatacağı ve neticesinde hep beraber öğreneceğimiz yönünde. Dolayısıyla bunu da sabırla beklemenizi çıkacak dedikodulara kulak asmamanızı, sükunetle, yargının vereceği kararı beklemenizi rica ediyorum. Olayın her kimse faili değerli kadar şüpheniz olmasın ki çok kısa bir zaman içerisinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından muhakkak tespit edilecek ve yargı organlarına teslim edilecek. Tekrar bütün arkadaşlarımıza gösterdikleri özveri nedeniyle burada tuttukları nöbet nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Hepinize tekrar geçmiş olsun. Çok şükür ki Allah beterinden saklasın. Yani elbette ki talihsiz bir olay ama şu anda bir hayati tehlikenin olmaması da bizi sevindiren taraf" diye konuştu.

Silahlı saldırıyı cam kırıklarıyla hafif yaralı olarak atlatan Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir ise yaşanan olayı değerlendirerek, "Beldeye giderken nereden geldiğini bilmediğimiz bir şey isabet etti. Sağlığımda benim çok şükür bir şeyim yok. Ünal ağabeyimde de hayati tehlike yok çok şükür. O yüzden buraya kadar gelenlerin ayaklarına sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Olay adli mercilerce araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Olay; Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda meydana geldi. MHP’li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Sihalı saldırıda Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise kafa bölgesinden yaralandı.