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MHP kafilesinin içinde bulunduğu otobüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Bartın’da içerisinde Bartın Belediye Başkanının da bulunduğu MHP kafilesini taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri belediye başkan yardımcısı 2 kişi hayatını kaybederken, belediye başkanıyla birlikte 17 kişi de yaralandı.

Asayiş 03.10.2021, 09:21 03.10.2021, 11:12
MHP kafilesinin içinde bulunduğu otobüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Bartın’da içerisinde Bartın Belediye Başkanının da bulunduğu MHP kafilesini taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri belediye başkan yardımcısı 2 kişi hayatını kaybederken, belediye başkanıyla birlikte 17 kişi de yaralandı.

MHP’nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın’dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı otobüs Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada otobüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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