MHP İzmir İl Başkanı Şahin’den yanan taksiye müdahale

İzmir’in Konak ilçesinde bir taksi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alırken, MHP İzmir İl Başkanlığı binası yakınındaki yangına İl Başkanı Veysel Şahin yangın tüpüyle müdahale etti.

Yangın saat 12.00 sıralarında, Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alsancak Gar istikametine seyir halinde olan 35 T 6896 plakalı taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin büyüyerek tüm aracı sarması sonucu vatandaşlar da yangına müdahale etmeye başladı.

Başkan Şahin’den yangın tüpüyle müdahale

Bu esnada, olayı görerek parti binasından çıkan Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, binadan yangın tüpü getirilmesini istedi. Yangın tüpünü eline alan Başkan Şahin, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayın ardından itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.