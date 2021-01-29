MHP Bismil İlçe Başkanlığına saldırı: Camları kırıp kayıplara karıştılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar parti binasının camlarını kırıp kayıplara karıştı.

MHP Bismil İlçe Başkanlığına dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. İlçe başkanlığı binasına saldıran 3 kişi, camları kırıp kayıplara karıştı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, saldırıya uğrayan ilçe binasına ziyaret gerçekleştirdi. Dün akşam teşkilatın kapalı olduğu saatte bir grup tarafından parti binalarının camlarının kırıldığını belirten Başkan Kayaalp, "Biz bunu provokatif bir eylem olarak görüyoruz, malumunuz ilimizde de Milliyetçi Hareket Partisi hızlı bir yükselişte, yaklaşık 2 yıldır bu yükseliş devam etmektedir. Biz vatandaşımızın huzurunu, kendi evindeki mutluluğu kendimize görev belirledik. Bugüne kadar da bunu elimizden geldiği kadar, bir şekilde yapmaya çalıştık. Tabi bundan huzursuz olan bir kesim var, bu memleketi kaosa götürmeyi, huzursuzluk çıkarmayı kendilerine görev belirlemiş bir kısım var. Biz bu provokasyonlara gelmeyiz, MHP Diyarbakır’da ve bütün ilçelerinde geldiği noktadan bir adım geri atmayacaktır, bunu herkes anlamalıdır. Hiçbir şekilde bizim bu tür basit saçma sapan eylemlerden korkarak veya arkadaşlarımız bundan kaygılanarak tedirgin olacak bir durum yoktur. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz, camlar kırılsın gönüller kırılmasın, Bismilli hemşerilerimizin gönlü kırılmasın, evlerinde huzurlu ve mutlu olsunlar biz burada var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kayaalp ilçe esnafı ile bir araya geldi

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, daha sonra Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı ve esnafa ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Başkan Kayaalp, "Biz ihtiyaç doğarsa, millet ve memleket uğruna ne can vermekten, ne bedel ödemekten korkmayız, çekinmeyiz, kenara çekilmeyiz. Fakat hiç kimse, hiçbir odak, hiçbir kesim, hiçbir provokatör sabrımızı sınamaya, dayanıklılığımızı test etmeye kalkışmamalıdır. Biz ki idam sehpalarını yıkarak, düşmanlıkları yenerek, eziyetleri, mahrumiyetleri, mahkumiyetleri ülkülerimizin aleviyle yakarak bugünlere geldik. Bulunduğumuz noktadan geriye dönüş yoktur, olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz, mahcubiyet duyacağımız ve sürekli önümüze çıkarılacak tavizimiz de hamdolsun olmamıştır. Türk milletine hizmet asıl gayemiz, Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek ve hak ettiği noktalara yükseltmek öncelikli isteğimizdir" diye konuştu.

Polis MHP Bismil İlçe Başkanlığı binasına saldıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı