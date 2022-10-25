Mezopotamya Haber Ajansı’na eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak Mezopotamya Haber Ajansı’na yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Mezopotamya Haber Ajansı’na yönelik olarak düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Ankara Merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Operasyonla ilgili olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz tarafından, ülke genelinde ve sınır ötesinde olmak üzere son zamanlarda artarak devam eden etkili ve başarılı operasyonlar neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir merkezlerinde ve kırsal alanda hareket kabiliyetinin zayıfladığı, örgüt içi çözülmelerin hız kazandığı, örgüt mensuplarının faaliyet alanlarının kısıtlandığı ve örgüte yeni katılımların en aza indirildiği bilinmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında “PKK/KCK silahlı terör örgütünün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak amacıyla örgüt güdümünde yayın yapan internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla örgütsel propaganda faaliyetlerine hız kazandırmaya çalıştığı, terör örgütünün üst yönetimi tarafından; örgütün devamlığını sağlamak, örgüt içerisinde ve metropol illerimizde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını arttırmak, gerçekleştirilmek istenen eylemlere katılımları arttırmak, örgüte müzahir yapılanma/oluşum ve STK’ları hareketlendirmek ve diri tutmak adına sistematik olarak talimatların verildiği, örgüt üst yönetimi tarafından verilen eylem talimatlarının daha fazla kitlelere ulaşmasının sağlanması adına -sözde- haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan, dezenformasyona yönelik haberlerin/yayınların yapıldığı, haber ve yayınları yapan şahısların tespit edilmemesi adına gizliliğe dikkat ederek (deşifre olmamaları amacıyla) haber ve yayınların anonim olarak gerçekleştirildiği, günümüzde sosyal medya araçlarının etkinliği ve bu alandaki kısmi denetimsizliği de fırsat bilen terör örgütünün bahse konu kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden de gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ülkemizde ve uluslararası düzeyde propagandayı en etkili şekilde kullanmaya çalışan PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurulduğu günden bugüne tüm örgütsel yapılarını ve faaliyetlerini propaganda üzerine inşa ettiği, bu çerçevede örgütün şiddet eylemlerini gerçekleştiren birliklerini ‘silahlı propaganda birlikleri’ olarak adlandırdığı, gerek siyasi alanda gerekse silahlı (şiddet) alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak müzahir basın-yayın organları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, bahse konu faaliyetlerin terör örgütünün KCK sözleşmesinde Basın Komitesi olarak biçimlendirildiği tespit edilmiştir. Basın Komitesi faaliyetleri çerçevesinde -sözde- basın yayın faaliyetlerinin örgüt propagandası üzerine inşa edildiği, örgütün gerek siyasi alanda gerekse silahlı (şiddet) alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak müzahir basın yayın organlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, basın-yayın organı adı altındaki yapıların terör örgütünce örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, propaganda, müzahir kitleyi örgütleme ve harekete geçirme, gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları gibi amaçlarla kullandığı anlaşılmıştır.”

Açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Terör Suçları Soruşturma Bürosu)’nca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, Mezopotamya Ajansı isimli yapının Basın Komitesi altında kurularak faaliyet yürüttüğü, yapı içerisinde örgütsel ideoloji ve amaçlar doğrultusunda -sözde- gazeteci/muhabir görünümü altında terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin, özellikle örgütün önem atfettiği günler olarak bilinen sözde kuruluş yıldönümü, Abdullah Öcalanın doğum günü ve ülkemize getiriliş tarihi, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ölüm tarihleri, Dünya Kadınlar Günü, Nevroz vb. günlerde propaganda faaliyetlerine ağırlık verdikleri, bu yolla müzahir kitleyi kullanarak Gezi Parkı olayları veya Kobani olayları benzeri -Serhildan- olarak tabir ettikleri yaygın şiddet içerikli toplumsal sokak olayları çıkarmaya çalıştıkları, ülke genelinde veya yerel düzeyde kamuoyuna yansıyan birçok asayiş olayını fırsat bilerek etnik hassasiyetler üzerinden toplumsal gerginlik yaratmaya çalıştıkları, terör örgütünün üst yönetiminden alınan talimat ve perspektifler doğrultusunda hareket ettikleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici yönde asılsız haber ve yorumlarla gazeteci kimliği adı altında gizlenerek örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri, şüpheliler tarafından yürütülen faaliyet esnasında gizliliğe azami ölçüde riayet ettikleri, soruşturma çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uygulanan tedbirler, alınan ifade ve teşhisler, uzman ekiplerce açık kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 9 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla tespit edilen adreslerinde 25 Ekim günü saat 06.00 sıralarında yapılan eş zamanlı olarak operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale el konulmuştur” denildi.