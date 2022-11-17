Mezarlıktan uzun namlulu silah çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uzun namlulu silahı mezarlığa saklayan şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı öğrenildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri 1 şahsın silah kaçakçılığı yaptığını öğrenince şahsı fiziki ve teknik takibe aldı. Uzun süre izlemenin ardından polislerin mezarlığa girdiğini gördükleri O.B.P (44) elindeki poşeti mezarlığa gömdüğünü tespit etti. Bir ekip şahsı takip ederken diğer ekip ise mezarlığa girerek silahın gömülü olduğu yeri kazmaya başladı. KOM ekipleri kazdıkları yerden poşet içerisinde uzun namlulu bir silah çıkardı. Silahı bulan ekipler, O.B.P. (44) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda sonunda silahın nerden alındığı, nasıl ilçeye getirildiği konusunda geniş çaplı soruşturma başlattı.