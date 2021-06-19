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Mezarlıktan alüminyum korkulukları çaldılar

15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün de mezarının bulunduğu Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki mezarlıkta alüminyum korkuluklar çalındı.

Asayiş 19.06.2021, 12:00
Mezarlıktan alüminyum korkulukları çaldılar

15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün de mezarının bulunduğu Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki mezarlıkta alüminyum korkuluklar çalındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün de mezarının bulunduğu Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyü Kıran Mezarlığı’ndaki çeşmenin merdiven ve çevresinde bulunan alüminyum korkuluklar, kimliği belirsiz vicdansız kişi ve kişiler tarafından çalındı.

Olayı şaşkınlıkla öğrenen vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Büyükdüz Köyü Muhtarı Salih Akın, olayla ilgili herhangi bir bilgisi olanların jandarmaya (156) bilgi vermelerini istedi.
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